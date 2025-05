Leipzig verhindert vorzeitige Meisterparty des FC Bayern

Leipzig: In der Fußball-Bundesliga muss der FC Bayern die vorzeitige Meisterfeier erneut verschieben. Die Münchner gaben in Leipzig kurz vor Schluss noch den Sieg aus der Hand. Am Ende stand es 3:3. Verfolger Leverkusen hat mit neun Punkten und 30 Toren Rückstand trotzdem nur noch eine theoretische Chance auf den Titel. Im Tabellenkeller verpasste St. Pauli den vorzeitigen Klassenerhalt. Die Hamburger verloren 0:1 gegen Stuttgart. Auch Hoffenheim ist nach einem 4:4 in Mönchengladbach noch nicht gerettet. Union Berlin und Bremen trennten sich 2:2. Am Abend schob sich Dortmund durch einen 4:0-Erfolg gegen Wolfsburg vorerst auf die Champions-League-Ränge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 22:00 Uhr