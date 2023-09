Leipzig und FC Bayern trennen sich 2:2

Leipzig: Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga hat es am Abend keinen Sieger gegeben. Leipzig und der FC Bayern trennten sich 2:2. Dabei konnten die Münchner den 0:2-Rückstand zur Pause durch Tore von Kane und Sané noch wettmachen. Der FC Bayern ist nun Tabellendritter. An der Spitze steht Leverkusen nach einem 3:0 in Mainz. Außerdem spielten: Wolfsburg - Frankfurt 2:0, Köln -Stuttgart 0:2, Heidenheim - Union Berlin 1:0 und Bochum - Mönchengladbach 1:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 21:00 Uhr