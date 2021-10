Leipzig und Dortmund verlieren in der Fußball-Champions--League

Seehofer will Migration über Belarus bekämpfen

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer berichtet dem Bundeskabinett am Vormittag über die unerlaubten Einreisen über Belarus und Polen nach Deutschland. Dabei will er Gegenmaßnahmen vorschlagen. In dem vorab veröffentlichten Bericht des Innenministeriums heißt es, die Zahlen der illegalen Einreisen stiegen stetig. Demnach lässt das Regime in Belarus Migranten über Dubai, Istanbul und Beirut einfliegen. Im Grenzgebiet zu Polen haben sich laut Innenministerium derzeit etwa 15.000 Migranten gesammelt, die nach Deutschland wollen. Innenminister Seehofer will Sanktionen gegen beteiligte Fluggesellschaften verhängen. Der belarussiche Machthaber Lukaschenko lässt seit Monaten in organisierter Form Migranten an die EU-Außengrenze bringen, um ein Ende der Sanktionen gegen sein Land zu erzwingen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 06:00 Uhr