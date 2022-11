Leipzig steht im Achtelfinale der Fußball-Champions League

Bolsonaro-Anhänger fordern Einschreiten des brasilianischen Militärs

Brasilia: In Brasilien haben tausende Anhänger von Präsident Bolsonaro die Armee aufgefordert, den Amtsinhaber trotz seiner Wahlniederlage an der Macht zu halten. Sie versammelten sich Berichten zufolge in mehreren Bundesstaaten vor Hauptquartieren des Militärs und verunglimpften den Wahlsieger Lula. Bei einer Kundgebung im Süden des Landes zeigten mehrere hundert Demonstranten den Hitler-Gruß, was auch in Brasilien eine Straftat ist. Wahlverlierer Bolsonaro war früher Offizier. Die Armeeführung hat bisher aber keinen Zweifel am Wahlsieg des linken Politikers Lula geäußert. Bolsonaro hat seine Niederlage nach wie vor nicht eingeräumt, nach zweitägigem Schweigen aber gestern signalisieren lassen, dass er zur Amtsübergabe bereit ist. Auch LKW-Fahrer, die Bolsonaro unterstützen, protestieren weiter. Trotz einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs gab es immer noch 150 Straßensperren im ganzen Land.

