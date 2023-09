Leipzig spielt 2:2 gegen FC Bayern - Leverkusen neuer Tabellenführer

Leipzig: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern die Tabellenführung abgegeben. Die Münchner kamen im Top-Spiel in Leipzig nicht über ein 2:2 hinaus. Neuer Tabellenführer ist Leverkusen nach einem 3:0 in Mainz. Außerdem spielten: Wolfsburg - Frankfurt 2:0, Köln -Stuttgart 0:2, Heidenheim - Union Berlin 1:0 und Bochum - Mönchengladbach 1:3. In der zweiten Liga hat St. Pauli die Tabellenführung übernommen. Die Hamburger gewannen am Abend 2:1 bei Hertha BSC.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 23:00 Uhr