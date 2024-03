Leipzig siegt souverän in Köln

Zum Fußball: In der Bundesliga hat sich Leipzig mit 5:1 in Köln durchgesetzt. In der Tabelle liegen die Sachsen zumindest vorübergehend auf Rang vier vor Dortmund. Die Westfalen spielen morgen gegen Frankfurt. Bei Köln wachsen die Abstiegssorgen. Die Rheinländer stehen auf dem Relegationsplatz und könnten heute bei einem Sieg von Mainz auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Der FC Bayern ist heute beim Tabellenletzten Darmstadt zu Gast, und Augsburg spielt in Wolfsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 06:00 Uhr