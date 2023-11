Leipzig sichert sich Einzug ins Achtelfinale der Championsleague

Belgrad: In der Fußball-Championsleague hat sich Bundesligist RB Leipzig vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale gesichert. Die Sachsen gewannen am Dienstag Abend gegen Roter Stern in Belgrad 2:1. Damit ist Leipzig nicht mehr von Platz zwei in der Gruppe G zu verdrängen. Zuvor hatte Borussia Dortmund einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Der BVB schlug den englischen Klub Newcastle United 2:0. Dortmund hat damit die Tabellenführung der Gruppe F übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 00:00 Uhr