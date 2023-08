Leipzig schlägt Stuttgart 5:1 in der Fußballbundesliga - Hockey-Herren verpassen EM-Finale

Leipzig: In der Fußballbundesliga hat Leipzig zum Auftakt des zweiten Spieltags Stuttgart klar mit 5:1 geschlagen. In der zweiten Liga gewann Holstein Kiel auf Schalke 2:0. Die Kieler übernehmen damit - zumindest vorübergehend - die Tabellenführung. Außerdem unterlag Paderborn Kaiserslautern mit 1:2. und Nach den Frauen sind jetzt auch die deutschen Hockeyherren bei der Heim-EM ausgeschieden. Im Halbfinale in Mönchengladbach hat der amtierende Weltmeister überraschend mit 4:5 im Penaltyschießen gegen den Weltranglistenfünften England verloren, nach regulärer Spielzeit stand es 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 23:00 Uhr