Leipzig richtet sich erneut auf Krawallnacht ein

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Die Behörden der sächsischen Stadt bereiten sich auf die dritte Nacht in Folge mit Ausschreitungen vor. Erneut sind mehrere Demonstrationen angemeldet worden, die sich gegen eine sich weiter verschärfende Wohnungssituation richten. Zwei Hausbesetzungen, die es in diesem Zuge gegeben hat, wurden von der Polizei beendet. Deswegen war es in den vergangenen beiden Nächten zu Ausschreitungen gekommen. Leipzigs Oberbürgermeister Jung sagte, mit den Besetzungen und den gewalttätigen Auseinandersetzungen habe die Debatte um bezahlbaren Wohnraum einen schweren Rückschlag erlitten. Man schaffe keinen Wohnraum, indem man Polizisten angreife. Sachsens Innenminister Wöller kündigte an, sich für schärfere Strafen bei Gewalt gegen Polizisten einzusetzen. Die jüngsten Vorgänge zeigten, dass es nur noch um rohe Gewalt gegen Menschen und Sachen gehe, erklärte er.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 20:45 Uhr