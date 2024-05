Leipzig nach 1:1 in Hoffenheim weiter Tabellen-Vierter

In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig den vorläufigen Sprung auf Platz drei verpasst. Die Sachsen kassierten zum Auftakt des 32. Spieltages in Hoffenheim spät noch den Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV dem Stadtrivalen St. Pauli den vorzeitigen Aufstieg durch ein 1:0 verbaut. Der 1. FC Nürnberg wiederum verlor in Düsseldorf 1:3.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 04.05.2024 05:00 Uhr