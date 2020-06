Leipzig liegt wieder auf Platz drei in der Fußball-Bundesliga

Ufo kritisiert EU-Auflagen für Lufthansa-Rettung

Berlin: Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo sieht das geplante Rettungspaket für die Lufthansa skeptisch. Ufo stört sich an einer Auflage der EU-Kommission, wonach die Airline in Frankfurt und München Start- und Landerechte abtreten muss. Ufo-Geschäftsführer Baublies sprach gegenüber den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" von einer "sehr zweischneidigen Geschichte". Die Gewerkschaft befürchtet, dass sich vor allem Billiganbieter die freiwerdenden Slots an den beiden Lufthansa-Drehkreuzen sichern werden. Der Aufsichtsrat der Fluggesellschaft hat die Auflagen für das Hilfspaket bereits akzeptiert. Die Aktionäre sollen in gut drei Wochen bei einer virtuellen Hauptversammlung zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 06:00 Uhr