Leipzig gewinnt in der Bundesliga gegen Hertha BSC 3:2, Bahnrad-Fahreinnen holen WM-Gold

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt, klare Abschnitte besonders im Süden, vereinzelt Regen, Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Am Tage ab und an zäher Nebel, sonst teils bewölkt, teils freundlich. In höheren Lagen Südbayerns länger sonnig. Im nördlichen Franken besonders morgen sowie am Dienstag etwas Regen. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. Und die weiteren Aussichten: Wenig Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 21:00 Uhr