Leipzig gewinnt den DFB-Pokal

Kurzmeldung ein/ausklappen Wissing mahnt bei Eschede-Gedenken zu nachhaltiger Sicherheit bei der Bahn

Eschede: Bundesverkehrsminister Wissing hat beim Gedenken an das Zugunglück von Eschede zu nachhaltiger Sicherheit bei der Bahn aufgerufen. Eine Katastrophe wie vor 25 Jahren dürfe sich nie wiederholen. Seit damals seien Auflagen und Vorschriften zwar verändert und Kontrollen von Infrastruktur und Technik verschärft worden. Klar sei aber auch dass dieser Prozess weitergehen müsse. Neben Wissing erinnerten in Eschede Hinterbliebene, Überlebende, Helfer und Anwohner an das Zugunglück am 3. Juni 1998, das durch einen defekten Radreifen verursacht wurde. 101 Menschen starben. Eine Gedenkfeier fand auch in Garmisch-Partenkirchen statt. Im Ortsteil Burgrain war heute vor einem Jahr ein Regionalzug entgleist; fünf Menschen kamen ums Leben. Unglücksursache waren laut bisherigem Ermittlungsergebnis marode Betonschwellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 22:15 Uhr