Leipzig gewinnt Bundesliga-Abendspiel gegen Dortmund

Zum Fußball: In der Bundesliga hat sich die Krise von Borussia Dortmund verschärft. Die Dortmunder verloren das Abendspiel bei RB Leipzig mit 0:2 und rutschten in der Tabelle auf den elften Platz ab. In der zweiten Liga hat Köln am Abend wichtige Punkte im Aufstiegskampf gesammelt. Die Kölner setzten sich gegen Darmstadt mit 2:1 durch; sie bleiben damit nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer HSV.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 07:00 Uhr