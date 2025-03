Leipzig gewinnt Bundesliga-Abendspiel gegen Dortmund

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig das Abendspiel gegen Dortmund mit 2:0 gewonnen. Die Borussia rutschte damit auf Tabellenplatz 11 ab. In der zweiten Liga setzte sich Köln im späten Spiel mit 2:1 gegen Darmstadt durch und hat nun als Tabellenzweiter gute Chancen im Aufstiegskampf. Und noch eine Meldung von der Bob-WM in Lake Placid: Da haben die deutschen Frauen einen Dreifacherfolg im Zweier-Bob eingefahren. Pilotin Laura Nolte gewann vor ihren Team-Kolleginnen Kim Kalicki und Lisa Buckwitz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 06:00 Uhr