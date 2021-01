Leipzig gewinnt 1:0 in Stuttgart - Augsburg siegt auswärts

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In der Fußballbundesliga hat RB Leipzig am Abend 1:0 bei Aufsteiger Stuttgart gewonnen. Damit setzen sich die Sachsen - zumindest vorübergehend - an die Tabellenspitze. Im zweiten Abendspiel hatte Hertha Schalke 3:0 geschlagen. Augsburg gewann 1:0 in Köln. Außerdem spielten: Frankfurt - Leverkusen 2:1, Hoffenheim - Freiburg 1:3, Bremen - Union Berlin 0:2 und Bielefeld - Mönchengladbach 0:1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 23:00 Uhr