Leipzig feiert Heimsieg gegen Augsburg

Bahnkunden sollen Erstattung nun auch online bekommen

Berlin: Die deutsche Bahn will sich digital breiter aufstellen. Wie Vorstandsmitglied Huber mitgeteilt hat, sollen Kunden ab Sommer auch online Erstattungen beantragen können, wenn Züge ausgefallen sind oder sich verspätet haben. Bisher müssen Reisende ein entsprechendes Formular entweder per Post an die Bahn schicken oder in einem DB-Reisezentrum abgeben. Geplant ist demnach auch ein kompletter Umbau des Vertriebssystems. Huber kündigte unter anderem Erleichterungen bei Übertragungen von Reservierungen an. Bei einem Zugwechsel soll das neue System den Fahrgast automatisch in den neuen Zug umreservieren. Die Info über den neuen Platz erhält der Reisende laut Huber auf seinem Handy.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 08:00 Uhr