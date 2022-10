Leipzig feiert ersten Sieg in der Champions League

Das Wetter: In der Nacht teils klar teils wolkig, 12 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig; örtlich Nebel. Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Morgen und am Freitag nach Nebel-Auflösung meist freundlich mit längerem Sonnenschein, teils auch Wolken. Am Samstag teils freundlich, teils bewölkt. Vor allem im Süden gebietsweise Regen. Höchstwerte 15 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2022 19:45 Uhr