Nachrichtenarchiv - 01.02.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Titelverteidiger RB Leipzig hat das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Sachsen gewannen das Achtelfinale gegen Hoffenheim mit 3:1. In der zweiten Partie des Abends tritt der FC Bayern später in Mainz an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2023 20:00 Uhr