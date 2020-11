Leipzig beendet Demonstration gegen Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Die Stadt Leipzig hat die Anti-Corona-Demonstration der Initiative Querdenken aufgelöst. Als Begründung wurden Verstöße gegen die Auflagen genannt. Demnach hielten sich viele der Demonstranten nicht daran, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem seien nur 16.000 Teilnehmer angemeldet gewesen, aber mehr als 20.000 erschienen. Per Lautsprecher wurden die Menschen nach Polizei-Angaben aufgefordert, den Versammlungsort zu verlassen. Außerdem sei der Strom auf der Bühne abgestellt worden. - Die morgen und in der kommenden Woche in München geplanten Anti-Corona-Kundgebungen bleiben verboten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies die Beschwerden der Organisatoren gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München zurück. Die Stadt München hatte diese mit Blick auf den Infektionsschutz verboten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 18:15 Uhr