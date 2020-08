Leiharbeiter dürfen nicht als Streikbrecher eingesetzt

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Leiharbeitnehmer dürfen nicht als Streikbrecher eingesetzt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und damit eine entsprechende Gesetzesregelung bestätigt. Die Klausel im sogenannten Arbeitnehmer-überlassungs-gesetz sieht vor, dass Leiharbeitnehmer nicht auf bestreikten Arbeitsplätzen eingesetzt werden dürfen. Ein Kinobetreiber war der Ansicht, er werde dadurch in seinen Rechten eingeschränkt. Das Bundesverfassungsgericht ist anderer Auffassung und betonte, Leiharbeitnehmer seien in jüngster Zeit verstärkt als Streikbrecher eingesetzt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.08.2020 10:45 Uhr