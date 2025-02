Leichtes Erdbeben erschüttert Toscana

Siena: In der Toskana haben sich am Abend mehrere Erdbeben ereignet. Das heftigste mit einer Stärke von 3,2 wurde gegen 20.30 Uhr in der Gemeinde Monteroni d'Arbia, etwa zehn Kilometer südlich von Siena, gemessen, wie die italienischen Behörden mitteilten. Anwohner liefen dort und in anderen Ortschaften der Region auf die Straßen. Über größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Trotzdem sollen in der Region heute aus Sicherheitsgründen die Schulen geschlossen bleiben. Am Nachmnittag hatte es auch auf der griechischen Insel Santorin eine Serie von Erdbeben gegeben - auch hier gab es keine größeren Schäden. Dennoch bleiben auch auf Santorin morgen vorsorglich die Schulen geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 04:00 Uhr