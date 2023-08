Leichtathletik-WM geht ohne deutsche Medaille zu Ende

Budapest: Die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten haben bei der Weltmeisterschaft in Ungarn keine einzige Medaille geholt, was einem historischen Tiefpunkt gleichkommt. Bei der WM im vergangenen Jahr hatten deutsche Sportler immerhin noch zwei Medaillen gewonnen. Beim Deutschen Leichtathletik-Verband zeigte man sich enttäuscht. Am Ziel, bis 2028 wieder zu den stärksten Nationen zu gehören, wolle man aber festhalten. Der ARD-Leichtathletik-Experte und Ex-Zehnkämpfer Frank Busemann sagte im BR-Interview, die negative Tendenz sei seit Jahren erkennbar. Sport und Leichtathletik hätten in Schule und Gesellschaft nur einen geringen Stellenwert, so Busemann. Damit das besser werde, müsse man sich etwa an den Niederländern und Norwegern orientieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 10:00 Uhr