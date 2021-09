Leichtathlet Felix Streng holt bei Paralympics über 200 Meter Silber

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Bei den Paralympics hat 100-Meter-Sieger Felix Streng über 200 Meter die Silbermedaille gewonnen. Der Favorit musste sich in einem hochklassigen Rennen trotz Saisonbestleistung dem Costa Ricaner Sherman Isidro Guity Guity geschlagen geben. Zuvor hatte es im Kanusport schon zwei Medaillen für deutsche Athletinnen gegeben: Gold ging an Edina Müller, Bronze an Felicia Laberer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 14:00 Uhr