Leicht positive Entwicklung bei Organspenden

Zahl der Organspenden steigt leicht an: In diesem Jahr gab es nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation bislang 426 postmortale Organspender in Deutschland. Im Vorjahreszeitraum waren es 382. Damit zeichne sich für das laufende Jahr eine leicht positive Tendenz ab, die Zahlen ließen aber keine Rückschlüsse auf einen allgemeinen Trend zu, hieß es von der Stiftung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2025 12:15 Uhr