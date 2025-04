Leichnam von Papst Franziskus ist im Petersdom

Gläubige können jetzt persönlich von Papst Franziskus Abschied nehmen: Der Leichnam des 88-Jährigen ist im Petersdom aufgebahrt. Bis Freitag werden Zehntausende Besucher aus aller Welt erwartet. Danach wird der Sarg verschlossen. Am Samstag wird Franziskus nach einer Trauerfeier auf dem Petersplatz dann in der Basilika Santa Maria Maggiore außerhalb des Vatikans beigesetzt. Das hatte er in seinem Testament verfügt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2025 13:15 Uhr