Leichnam von Papst Franziskus ist im Petersdom

Rom: Der Leichnam von Papst Franziskus ist in den Petersdom überführt worden. Eine kleine Prozession begleitete Franziskus' Sarg von der Privatresidenz Santa Marta über den Petersplatz bis in den Dom. Ab dem späten Vormittag sollen sich Gläubige dort vom Papst verabschieden können. Bis Freitag werden Zehntausende im Vatikan erwartet. Am Samstag soll Franziskus dann nach einer Trauerfeier beigesetzt werden, auf seinen Wunsch außerhalb des Vatikans in der Basilika Santa Maria Maggiore.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 10:00 Uhr