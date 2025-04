Leichnam des Papstes wird in Kapelle im Vatikan aufgebahrt

Rom: Der Sarg mit dem Leichnam des verstorbenen Papst Franziskus wird am Abend in der Kapelle seines letzten Wohnsitzes im Vatikan, der Casa Santa Marta, aufgebahrt. Zuvor wird Kardinalkämmerer Farrell aber noch einmal in einem Ritus offiziell den Tod feststellen, wie der Heilige Stuhl mitteilte. An der Zeremonie sollen auch zahlreiche kirchliche Würdenträger teilnehmen. Wann und wie der Körper dann in den Petersdom überführt wird, bestimmt das Kardinalskollegium. Dort soll der Leichnam des Papstes erneut aufgebahrt werden, damit sich die Gläubigen von ihm verabschieden können. Die Bestattung findet dann in der Regel vier bis sechs Tage nach dem Tod statt. Franziskus wird aber wohl nicht im Petersdom seine letzte Ruhe finden, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore unweit des Hauptbahnhofs von Rom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 16:00 Uhr