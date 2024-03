Leichen von fünf Skitourengängern in der Schweiz gefunden

Zermatt: In den Schweizer Alpen sind fünf von sechs vermissten Skitourengängern tot aufgefunden worden. Die Polizei teilte mit, Rettungskräfte hätten ihre Leichen am Abend im Gebiet des Tête Blanche entdeckt. Nach einem sechsten Skitourengänger werde noch gesucht, hieß es. Die Gruppe war seit Samstagmorgen auf der Skitourenroute zwischen Zermatt und Arolla unterwegs gewesen. Da sie nicht an ihrem Zielort ankam, schlug ein besorgter Angehöriger Alarm. Die sechs Skitourengänger aus der Schweiz sollen zwischen 21 und 58 Jahren alt sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 07:00 Uhr