Kurzmeldung ein/ausklappen Leiche nach Explosion in Ratingen entdeckt - Verdächtiger festgenommen

Ratingen: Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf hat die Polizei eine Leiche entdeckt. Sie soll bereits länger verstorben gewesen sein. Ein 57-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll in der Wohnung gelebt haben, zusammen mit seiner Mutter, und könnte die Explosion ausgelöst haben. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul soll der Verdächtige der Szene der Corona-Leugner nahestehen. Am Vormittag waren Polizei und Feuerwehr zu der Wohnung gerufen worden. Als sie die Tür öffnen wollten, habe es eine Explosion gegeben, so Reul. Mindestens zwölf Rettungskräfte wurden verletzt - einige von ihnen schwer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2023 18:00 Uhr