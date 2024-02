Leiche des russischen Oppositionspolitikers Nawalny bleibt unter Verschluss

Moskau: Nach dem Tod von Alexej Nawalny gibt es nach wie vor keine Informationen, wie der russische Oppositionspolitiker ums Leben kam. Bundesjustizminister Buschmann hat die russischen Behörden aufgefordert, die Leiche für eine unabhängige Untersuchung freizugeben. In Russland haben etwa 12.000 Menschen eine Internet-Petition unterschrieben, die die Herausgabe der Leiche fordert. Die Bürgerrechtsplattform ovd hatte den Aufruf erst gestern Nachmittag gestartet. Erneut wurden in Russland Hunderte Menschen festgenommen, weil sie auf öffentlichen Plätzen des Kremlkritikers gedacht haben. Der 47-jährige Nawalny war nach offiziellen Angaben bei einem Hofgang in seinem sibirischen Straflager zusammengebrochen und gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2024 20:30 Uhr