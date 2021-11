Lehrerverbandschef Meidinger begrüßt Wiedereinführung der Maskenpflicht

Söder verteidigt neue Corona-Maßnahmen in Bayern

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat am Abend im BR-Fernsehen die neuen Corona-Maßnahmen verteidigt. Er sagte, wo die Infektionszahlen am höchsten sind, seien die Impfungen am schwächsten. Dort sei auch die Herausforderung für die Krankenhäuser am höchsten. Laut Söder muss in diesen Regionen das Schutz-Level erhöht werden. Einen neuen Lockdown schloss der Ministerpräsident erneut aus. Das bayerische Kabinett hatte heute eine Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen. Die sogenannte Krankenhaus-Ampel wird ab Samstag um eine weitere Stufe und eine Hotspot-Regelung ergänzt, die ab einer Inzidenz von 300 in Kraft tritt. Grundsätzlich sollen in solchen Regionen die Bestimmungen von 3G zu 3G-plus und von 3G-plus zu 2G verschärft werden. Bei den Masken wird dann wieder FFP2 verlangt - medizinische Masken reichen nicht mehr. In den Schulen wird nach den Herbstferien für zwei Wochen die Maskenpflicht im Klassenzimmer wieder eingeführt - an Grundschulen für eine Woche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.11.2021 19:15 Uhr