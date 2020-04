Lehrerverbandspräsident Meidinger setzt auf baldige Schulöffnungen

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Überzeugung des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, könnten alle Schüler noch vor den Sommerferien wieder in die Schulen zurückkehren. Meidinger schlägt dafür ein "Schichtmodell" vor: Die Klassen sollten geteilt werden und kommen abwechselnd für je eine Woche in die Schule. Für die jeweils andere Woche erhalten sie Aufgaben für zu Hause. Das wäre nach Meidingers Ansicht ein praktikables Modell, das auf der einen Seite die geltenden Abstandsregelungen berücksichtigt und auf der anderen Seite verhindert, dass ganze Klassenstufen auf absehbare Zeit zu Hause bleiben müssten. Die Länder setzen bisher auf ein anderes Modell: Zunächst kommen die Abschlussklassen in die Schulen, dann die Klassen, die im kommenden Schuljahr Prüfungen ablegen und der oberste Jahrgang der Grundschulen. Über das weitere Vorgehen wollen die Kultusminister morgen beraten.

