Lehrerverbandschef Meidinger bittet Politik um klare Ansagen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Deggendorf: Der Deutsche Lehrerverband rechnet nicht damit, dass nach den Osterferien der Schulbetrieb wieder regulär aufgenommen wird. Verbandspräsident Meidinger sagte, ein vollständiges Anfahren könne er sich nicht vorstellen. Gleichzeitig bittet er die Politik um klare Ansagen und Planungssicherheit. Selbst ein schrittweises Hochfahren gehe nicht von heute auf morgen. Schulen bräuchten etwa eine Woche Vorlauf, um sich darauf vorzubereiten. Um die Abstandsregeln in den Klassenzimmern einzuhalten, müssten etwa Klassen geteilt werden. Außerdem fehle es in Schulen an Desinfektionsmitteln. Zudem müssten die Gruppen identifiziert werden, für die das Corona-Virus besonders gefährlich wäre, so Meidinger weiter, etwa Lehrer und Schüler mit Vorerkrankungen. Für diese solle die Präsenzpflicht weiter nicht gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 15:00 Uhr