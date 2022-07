Lehrerverbands-Präsident warnt vor Bildungsrückständen

Bayern startet als letztes Bundesland in die großen Ferien

München: Bayern startet heute Mittag als letztes deutsches Bundesland in die Sommerferien. Im benachbarten Baden-Württemberg war bereits vorgestern der letzte Schultag. Damit haben nun bis 9. August überall in Deutschland Kinder und Jugendliche schulfrei, dann enden als erstes die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Für heute und für das Wochenende warnt der ADAC vor besonders hohem Reiseaufkommen. Der Freitag vor dem ersten Ferienwochenende sei häufig der staureichste Tag des Jahres. Auch an den Flughäfen und Bahnhöfen wird viel mehr los sein als sonst.

