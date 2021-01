Lehrerverband warnt vor baldiger Rückkehr zum Präsenzunterricht

Nachrichtenarchiv - 04.01.2021 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den heutigen Beratungen der Kultusminister über das weitere Vorgehen in den Schulen mehren sich die Warnungen vor einer zu frühen Rückkehr zum Präsenzunterricht. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sagte im ARD-ZDF-Morgenmagazin, volle Klassen ohne Abstand seien angesichts der aktuellen Infektionszahlen nicht verantwortbar. Er plädierte für Wechselunterricht an den Grundschulen und Distanzunterricht für die höheren Jahrgänge. Auch Bildungsministerin Karliczek sagte in einem Interview, eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht in allen Jahrgängen sei gerade nicht vorstellbar. Ob der generelle Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert werden soll, darüber beraten Kanzlerin Merkel und die Länderchefs- und -chefinnen morgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.01.2021 06:45 Uhr