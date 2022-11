Lehrerverband warnt vor Abschaffung Beamtenstatus

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband warnt davor, den Beamtenstatus im Schul- und Lehrbetrieb abzuschaffen. Verbandspräsident Meidinger sagte den Funke-Medien, wer dies vorhabe, nehme einen noch größeren Lehrermangel bewusst in Kauf. Denn die Verbeamtung sei auch ein Gesichtspunkt, der bei der Berufswahl junger Menschen den positiven Ausschlag geben könnte. Meidinger kritisierte in zwei Stuttgarter Zeitungen außerdem die schlechten Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte. Sie unterrichteten oft wie am Fließband, Hauptsache, die Stunde finde statt. Gleichzeitig warnte er vor einem dramatischen Leistungsabfall der Schüler bei der neuen Pisa-Studie im neuen Jahr und forderte ein Sondervermögen auch für die Bildung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 11:00 Uhr