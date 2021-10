Lehrerverband und GEW fordern Beibehaltung der Maskenpflicht an Schulen

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnen die Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen in mehreren Bundesländern ab. Der Präsident des Lehrerverbandes, Meidinger, warnte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland davor, dass die Schule zur Black Box werde, was eine Kontrolle von Infektionen nicht mehr zulasse. Die GEW-Vorsitzende Finnern betonte, eine Maskenpflicht bleibe als Teil des Maßnahmenbündels abhängig vom Infektionsgeschehen sinnvoll.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.10.2021 02:00 Uhr