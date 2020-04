Lehrerverband spricht sich für Schichtmodell aus - Piazolo setzt auf Absprachen

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Präsident des Deutschen Lehrer-Verbandes, Meidinger, hält es für möglich, dass alle Schüler unter bestimmten Umständen bald wieder in die Schulen zurückkehren können. Er hat dazu ein Schichtmodell vorgeschlagen: So sollen die Klassen geteilt werden. In einer Woche gibt es für die eine Hälfte Unterricht in der Schule, für die andere Hälfte Aufgaben für zuhause. Dann würde gewechselt. So erreiche man, dass alle Schüler noch vor den Sommerferien in die Schulen kommen können, so Meidinger. Davon würden leistungsschwache Schüler und solche mit besonderem Förderbedarf profitieren. Bayerns Kultusminister Piazolo zeigte sich grundsätzlich offen. Im BR sagte er, über entsprechende Modelle denke man länderübergreifend nach. Es geht nach seinen Worten darum, einen Weg zu finden, der einerseits den Infektionsschutz berücksichtigt und andererseits pädagogisch sinnvoll ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 16:00 Uhr