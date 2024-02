Lehrerverband sieht Söders Forderung nach weniger Teilzeit kritisch

Augsburg: Der Deutsche Lehrerverband sieht den Vorschlag von CSU-Chef Söder kritisch, die Teilzeitmöglichkeiten für Pädagogen zu beschränken. Kurzfristig würde das den Lehrermangel bremsen, auf lange Sicht jedoch nicht, warnte Lehrerverbandspräsident Düll in der "Augsburger Allgemeinen". Die Arbeitszeitflexibilität sei für viele attraktiv. Düll verwies auch auf Lehrer, die aus Gesundheitsgründen weniger arbeiten und warnte davor, dass pauschale Teilzeitkürzungen viele dazu bringen könnten, sich vom Amtsarzt auf Teildienstunfähigkeit untersuchen zu lassen. In Bayern arbeiten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 45 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 08:00 Uhr