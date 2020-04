Lehrerverband rechnet mit erheblichen Einschränkungen bis ins nächste Schuljahr

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband rechnet wegen der Corona-Krise auf lange Sicht nicht mit normalen Verhältnissen an den Schulen. Verbandspräsident Meidinger sagte in der "Bild"-Zeitung, wenn die Schätzungen der Gesundheitsexperten richtig seien, dass es noch ein Jahr dauern könnte, dann müsste man sich auch mindestens ein Jahr an den Schulen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wenn in den nächsten Wochen mehr Schüler in die Schulen zurückkehrten, müssten die Klassen mindestens halbiert werden. Das habe zur Folge, dass Homeschooling noch über viele Wochen und Monate begleitend stattfinden müsse, so Meidinger. Er forderte, Schüler, die das Homeschooling nicht erreicht, zu fördern. Außerdem muss seiner Meinung nach über Kürzungen in den Lehrplänen gesprochen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 13:00 Uhr