Lehrerverband kritisiert Krisenmanagement

München: Am kommenden Montag kehren nach wochenlanger Zwangspause die ersten Schüler in die Klassenzimmer zurück. Kultusminister Piazolo hat der Öffentlichkeit die Regeln für den schrittweisen Unterrichtsbeginn erläutert. So lernen die Abschlussklassen, die zuerst kommen, nur in Kleingruppen und unter Abstands- und Hygieneauflagen. Sein Ministerium werde versuchen, allen Schülern Alltagsmasken zur Verfügung zu stellen. Eine Tragepflicht gebe es im Schulgebäude aber nicht. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, zeigte sich unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Staatsregierung. Kultusminister Piazolo hätte ehrlicherweise sagen müssen, dass für einen Teil der Schüler das Schuljahr bereits gelaufen sei. Meidinger forderte deshalb Streichungen von Stoff. Man könne nicht im nächsten Schuljahr nachholen und gleichzeitig Neues durchnehmen.

