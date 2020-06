Lehrerverband fordert wöchentliche Corona-Tests für Lehrkräfte

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenn die Schulen nach den Sommerferien wie geplant wieder komplett öffnen, sollten Lehrer nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbandes einmal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Verbandspräsident Meidinger sagte in Interviews, er setze auf regelmäßige wöchentliche Tests von Lehrkräften, auch wenn keine Krankheitssymptome vorlägen. - In den Bundesländern gibt es unterschiedliche Pläne für Tests an den Schulen - bundesweit streben die Politiker aber an, nach den Sommerferien zum normalen Unterricht zurückzukehren. Der Präsident des Lehrerverbands forderte die Kultusminister nun auf, bei ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag ein neues, detailliertes Hygienekonzept dafür vorzulegen. Schulträger und Schulen müssten genügend Vorlauf haben, um die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 11:00 Uhr