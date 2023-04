Lehrerverband fordert mehr Unterstützung bei Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher

Kurzmeldung ein/ausklappen Fußball-Bundesliga: Schalke ist nach Niederlage in Hoffenheim wieder Schlusslicht

Hoffenheim: In der Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 am Abend in Hoffenheim mit 0:2 verloren. In der Tabelle ist Schalke jetzt wieder Schlusslicht. Außerdem spielte gestern Mönchengladbach gegen - Wolfsburg 2:0 und Bochum unterlag Stuttgart 2:3. In der zweiten Bundesliga gewann Fürth in Sandhausen 2:0, Regensburg und Magedburg trennten sich 2:2. Im DFB-Pokal wurden die beiden Halbfinalbegegnungen ausgelost, die am 2. und 3. Mai ausgetragen werden. Titelverteidiger Leipzig spielt in Freiburg, der VfB Stuttgart erwartet Eintracht Frankfurt.

