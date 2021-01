Lehrerverband fordert KMK-Reform

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Lehrerverbands, Meidinger, fordert eine Reform der Kultusministerkonferenz KMK. In der "Augsburger Allgemeinen" kritisierte er, dass die Länder bei der Vergleichbarkeit von Abschlussprüfungen kaum Fortschritte gemacht hätten. Wörtlich sagte Meidinger: "Eine Note 2,1 in Bremen zählt genauso viel wie eine 2,1 in Sachsen. Dabei liegen 15-jährige Bremer im Schnitt zwei Lernjahre hinter 15-jährigen Sachsen oder Bayern zurück." Der Präsident des Lehrerverbands fordert deshalb, bei Entscheidungen der KMK vom Einstimmigkeitsprinzip zu Zweidrittelmehrheiten zu wechseln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 18:00 Uhr