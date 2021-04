Lehrerverband fordert Corona-Testpflicht für alle Schüler

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, fordert eine Corona-Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Sie sollte die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sein, sagte Meidinger. Nach seiner Ansicht muss mindestens zweimal wöchentlich getestet werden, am besten aber täglich. Neben der vorgezogenen Impfung von Lehrkräften sei das der zweite wichtige Baustein für mehr Gesundheitsschutz an Schulen und eine Grundvoraussetzung dafür, diese offenzuhalten. Zuvor hatte bereits der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, gesagt, wer sich nicht testen lassen wolle, sollte nach den Osterferien nicht am Unterricht in Präsenz teilnehmen dürfen. Eine entsprechende Vorschrift haben bisher Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 18:45 Uhr