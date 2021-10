Lehrerverband fordert bundesweite Rückkehr zur Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 27.10.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut meldeten die Gesundheitsämter 23.200 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich damit bundesweit auf 118: vor einer Woche betrug der Wert noch 80. In Bayern liegt die Inzidenz heute bei 191. Der Deutsche Lehrerverband fordert angesichts der Zahlen bundesweit eine Maskenpflicht im Unterricht. Präsident Meidinger sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es müsse unter allen Umständen vermieden werden, die Schulen wieder zu schließen. Die Maßnahme solle vor allem an den Grundschulen wieder gelten, so Meidinger, weil die Kinder dort nicht geimpft sind.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.10.2021 11:45 Uhr