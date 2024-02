Lehrerverband errechnet mehr Schulausfall als Ministerium

München: Wegen Lehrermangels fallen 8,3 Prozent der Stunden an bayerischen Schulen aus. Das hat der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband berechnet - auf der Grundlage von Daten von 13 zufällig ausgewählten Schulen über zwei Wochen. Dieser Blick an die Schulen sei wesentlich realistischer als die amtliche Statistik, sagt Verbandspräsidentin Fleischmann. Laut Kultusministerium fallen bayernweit weniger als ein Prozent der Stunden ersatzlos aus. Wenn Klassen zusammengelegt werden oder ein nicht richtig qualifizierter Lehrer einspringt, dann taucht das in der offiziellen Staistik nicht auf, der Lehrerverband rechnet das nicht als regulären Unterricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 16:00 Uhr