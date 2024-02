Lehrerverband errechnet mehr Schulausfall als Ministerium

München: Wegen Lehrermangels fallen 8,3 Prozent der Stunden an bayerischen Schulen aus. Das hat der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband berechnet - er hat dazu die Daten von 13 zufällig ausgewählten Schulen über 2 Wochen hinweg verwendet. Dieser Blick an die Schulen ist nach den Worten von Verbandspräsidentin Fleischmann wesentlich realistischer als die amtliche Statistik. Denn das Kultusministerium behauptet, dass bayernweit weniger als 1 Prozent der Stunden ersatzlos ausfallen. Der Grund für diese große Diskrepanz ist einfach: Wenn Klassen zusammengelegt werden oder ein nicht richtig qualifizierter Lehrer einspringt, dann taucht das in der offiziellen Statistik nicht auf, der Lehrerverband zählt anders und erklärt: Da finde kein regulärer Unterricht statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 13:45 Uhr