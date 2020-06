Lehrerverband befürchtet schlechteres Abschneiden bei Pisa

Lufthansa gibt Touristen Rückholgarantie

Frankfurt am Main: Mit einer Rückholgarantie für Privatpersonen will die Lufthansa die wegen der Corona-Pandemie drastisch gesunkene Nachfrage nach Flügen wieder ankurbeln. Konzernchef Spohr kündigte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine Home-Coming-Garantie an. "Wer zurück nach Deutschland will, den bringen wir zurück", sagte Spohr wörtlich. Konkret nannte er den Fall, dass jemand wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, in Quarantäne muss oder es im Gastland zu einem Virusausbruch kommt. Wegen der Corona-Krise ist die Lufthansa in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten und hofft auf eine rasche Wiederbelebung des Flugverkehrs.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2020 08:00 Uhr